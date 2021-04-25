Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
407.741
1.15%
EXEN Coin
20.62
3.51%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kolombiya'da terör saldırısı

    Kolombiya'nın Arauca kentinde, askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 asker öldü, 4 asker yaralandı.
    • AA
    • 25.04.2021 - 03:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kolombiya'da terör saldırısı

    Kolombiya'nın Arauca kentine bağlı Arauquita kasabası kırsalında, operasyon görevinde bulunan askeri birliğe, uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

    Saldırıda 1 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 4 asker hastaneye kaldırıldı.

    SALDIRIDAN ELN SORUMLU TUTULDU

    Kolombiya Ordusundan yapılan açıklamada, saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutularak, "Bölgede sivil halkı korumak amacıyla operasyonlar düzenleyen askerler, görünüşe göre ELN üyeleri tarafından korkakça yapılan bir terör eyleminin kurbanı oldu." ifadelerine yer verdi.

    Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 18 Ocak 2019'da ELN üyelerince General Santander Polis Okulunu hedef alan terör saldırısında, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmıştı.

    Kolombiya da terör saldırısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir