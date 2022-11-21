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    Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü

    Medellin'de küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti.
    • 21.11.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 22:12
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    Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü

    Kolombiya’nın Medellin şehrinde sabah saatlerinde küçük uçak yerleşim bölgesine düştü.

    Yaşanan kazada; 8 kişi hayatını kaybederken, 4 evde hasar meydana geldi.

    Sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin uçakta seyahat eden 6 yolcu ile 2 mürettebat olduğunu belirtti.

    Medellin Belediye Başkanı açıklama yaptı

    Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero yaptığı açıklamada, uçağın şehirdeki Olaya Herrera Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra motor arızası yaşadığını ve iniş yapmak üzere havaalanına dönerken düştüğünü ifade etti.

    Kazanın nedeni araştırılıyor

    İHA'nın haberine göre; Kolombiya Sivil Havacılık yetkilileri, uçağın Wings Trade Support şirketine ait olduğunu ve özel seyahatler için kiralandığını aktararak, kazanın nedeninin havacılık uzmanları tarafından araştırıldığını belirtti.

    Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü VİDEO


    Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü #1

    Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü #2


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