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    Kolombiya'da yerli halk lideri öldürüldü

    Kolombiya'da yerli halk liderlerinden biri olan Jaime Losada, suikaste uğrayarak hayatını kaybetti.
    • 14.07.2022 - 06:27
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    Kolombiya'da yerli halk lideri öldürüldü

    Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Losada, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Guzman kasabasında, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

    Çeteler tarafından tehdit edildi

    Yetkililerin açıklamasına göre, Losada'nın cesedinin Sevilla Nehri kıyısında bulunduğu bildirildi.

    Losada'nın uzun süreden bu yana silahlı çeteler tarafından tehdit edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Bu yıl 101 toplum lideri, suikasta kurban gitti

    AA'nın haberibe göre, Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 101 toplum lideri suikasta kurban gitti.

    Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

    Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

    Kolombiya da yerli halk lideri öldürüldü #1


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