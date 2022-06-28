Kolombiya’daki cezaevinde isyan: 49 ölü

Bir cezaevinde çıkan isyanda 49 mahkum hayatını kaybetti. Yangın sırasında çok sayıda yatak alev alırken, 50 mahkumun da tedavi altında olduğu belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı.

Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.

“Bu trajik ve feci bir olay.” diyen Castellanos, hapishanede toplam 1.267 mahkum bulunduğunu belirtti.

Devlet Başkanı'ndan talimat

Portekiz’e ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Tulua, Valle del Cauca’daki hapishane olayından dolayı üzgünüz. Tito Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim.” ifadelerini kullandı.

“Mahkumlar kaçmaya çalıştı, yatakları ateşe verdi”

Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar, cezaevinden kaçmaya çalıştı.

Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi.

Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı.

Koğuşta 200 mahkum vardı

İHA’nın haberine göre ise yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişi bulunuyordu.

Tulua itfaiye sözcüsü, “Çok sayıda yatağın yandığını belirledik ve şu ana kadar yaklaşık 50 kişi sağlık merkezlerine götürüldü.” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.