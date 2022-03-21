Ayakkabı bağcığını bağlamak istediği sırada kendi pitbullunun saldırısına uğrayan genç kadın, üzerinde köpekle 5'inci kattan asansörle inerek yardım istedi.

Kolombiya'nın Prados del Este semtindeki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki kadın, ayakkabı bağcığını bağlamak için yere eğildi.

Bu esnada, sahibi olduğu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Apartmanın 5'inci katında saldırıya uğrayan kadın, köpeğin dişlerini vücuduna geçirdiği sırada asansöre binmeye çalıştı.

ASANSÖRDEN KANLAR İÇİNDE İNDİ

Genç kadın, köpekle birlikte asansöre binerek yerde süründü. Yardım aramak için birinci kata inmeyi başararak, kanlar içinde kendini dışarı attı.

Kolombiya'daki kadın, asansörde pitbull saldırısına uğradı VİDEO



APARTMAN SAKİNLERİ NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Çığlıkların nereden geldiğini anlayamayan apartman sakinleri ise kapının açılmasıyla yaralı kadını gördü.

Genç kadının sağ elinin parmaklarında büyük hasar meydana geldi.

SALDIRI ASANSÖR KAMERASINDA

Asansör kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde genç kadının can çekişme anları yer aldı.

KÖPEK KONTROL ALTINDA TUTULACAK

Tüm aşıları tam olduğu söylenen 4 yaşındaki pitbullun bir Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede 10 gün boyunca kontrole alınacağı belirtildi.