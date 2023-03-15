Kolombiya'daki madende patlama: 11 işçi öldü Sutatausa kasabasında bulunan maden ocağında patlama yaşandı. Olay sonrasında 11 işçinin öldüğü aktarılıyor.

Kolombiya'nın Sutatausa kasabasındaki bir kömür madeninde patlama meydana geldi

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Cundinamarca Valisi Nicolas Garcia olayın ardından yaptığı açıklamada, 11 kişinin öldüğü belirtildi.

11 kişi öldü

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Her dakika hayati önem taşıyor çünkü içeride oksijen tükeniyor. Madenden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı ancak 11 kişi hayatını kaybetti.

"Grizu patlaması"

Madendeki patlamanın ilk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu değerlendirilirken, madende mahsur kalan 10 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.