Kolombiya’ya 31yerli yapılan silahlı saldırılarda yaralandı

Silahlı grupların saldırısı ile yerli halktan 31 kişi yaralandı. Saldırıların sorumlusu olarak gösterilen eski FARC üyesi 10 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da sular durulmuyor.

Yönetim bölgesi olan Cauca'da, 31 yerli, düzensiz silahlı grupların saldırısına uğrayarak yaralandı.

Cauca Yerli Bölgesel Konseyi konu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, silahlı saldırıda yaralananlar arasında Coldona kasabasının yerli valisi Edgar Bomba'nın da olduğuna dikkati çekildi.

Saldırının ardından olayın sorumlusu olarak gösterilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden 10 kişinin yakalandığını ifade etti.

“TOPLULUKLAR SALDIRIYA AÇIK HALE GELİYOR”

Yerli vatandaşların sistematik olarak yasa dışı gruplarca sürekli saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Konsey, "Açıkça yerli topluluklar, devletten bir müdahale gelmediği için ve korumasızlığın da etkisiyle saldırıya açık hale geliyor." sözlerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası toplumdan kendilerine yönelik saldırılara duyarsız kalmaması istendi. Konsey, yerlilerin kendi topraklarında barış ve güvenliği garanti eden bir yaşam istediğini ifade etti.

276 ESKİ FARC MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Kolombiya'da, hükümet ile FARC arasında 2016'da anlaşma yapıldı. Başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2016 sonundan bu yana 276 eski FARC militanının ve 900'den fazla topluluk liderinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.