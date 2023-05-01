Komedyen Roy Wood Jr, Joe Biden'ın yaşıyla dalga geçti Trump'ın ardından bir isim daha Biden'ı ilerleyen yaşı sebebiyle hedef aldı. Fransa'da emeklilik gösterilerini hatırlatan Wood, "Amerika'da 80 yaşında bir adam bize dört yıllık bir görev için daha yalvarıyor" dedi.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden adaylığını ilan etti.

Ülkede yapılan anketlere göre, Biden'ın tekrar adaylığına ilerleyen yaşı nedeniyle karşı çıkılıyor.

80 yaşındaki Biden, bir kez daha seçilirse ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.

Biden yaşıyla şakaların hedefinde

2024'teki muhtemel rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump tarafından taklidi yapılan Biden, şimdi de bir komedyenin şakasına maruz kaldı.

Biden, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde Roy Wood Jr'ın hedefi oldu.

Fransa üzerinden ABD Başkanı'na gönderme

Wood, Fransa'da son zamanlarda emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı düzenlenen öfkeli protestolara dikkat çekti.

"64 yaşına kadar çalışmak istemedikleri için ayaklandılar." diyen Wood, Biden'a takılmadan edemedi:

"Amerika'da 80 yaşında bir adam dört yıl için yalvarıyor"

Fransa'daki olaylardan ilham almalıyız. Emeklilik yaşı 2 yıl yükselerek 64'e çıkınca ayaklandılar. Bu arada Amerika'da 80 yaşında bir adam bize dört yıllık bir görev için daha yalvarıyor.

Biden kahkahaya boğuldu

Bunun üzerine salon ve Biden kahkahaya boğuldu. ABD Başkanı, ilerleyen yaşı ve imza attığı ilginç hareketler nedeniyle, seçilmesi halinde ikinci dönem görevini yürütemeyeceği kaygılarına neden olmuş durumda.