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    Komşu ülkelere geçen Ukraynalı sayısı 2 milyon 155 bin 271 oldu

    Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 155 bin 271 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 15:00
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    Komşu ülkelere geçen Ukraynalı sayısı 2 milyon 155 bin 271 oldu

    Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, 24 Şubat-8 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 155 bin 271 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

    POLONYA’YA GEÇENLER 1,5 MİLYONA YAKLAŞTI

    Polonya'ya 1 milyon 294 bin 903, Macaristan'a 203 bin 222, Slovakya'ya 153 bin 303, Romanya'ya 85 bin 444, Rusya'ya 99 bin 300, Moldova'ya 82 bin 762, Belarus'a 592 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

    4 MİLYON UYARISI

    BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.


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