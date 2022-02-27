Komşu ülkelere göçen Ukraynalı sayısı her geçen gün artıyor

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle 368 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri müdahalesinden en çok siviller zarar görüyor…

4 önce başlayan saldırılar, bazı noktalarda çatışmaya dönüşürken; binlerce kişi yerini ve yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

BMMYK SÖZCÜSÜ SON DURUMU ANLATTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, Ukrayna'daki sivillerin son durumuna ilişkin konuştu.

Mantoo, ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısına ilişkin ellerinde henüz güncel rakam olmadığını söyledi.

KOMŞU ÜLKELERE SIĞINAN UKRAYNALI SAYISI 368 BİNE ULAŞTI

Şu anda sadece göçmenlerin sayısına ilişkin güncellemeleri olduğunu belirten Mantoo, Ukrayna sınırlarını geçerek komşu ülkelere sığınanların sayısının 368 bine ulaştığını kaydetti.

Sözcü Shabia, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirmişti.

“DURUM ÇOK AKICI VE SAAT BAŞI DEĞİŞİYOR”

Mantoo, “Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.