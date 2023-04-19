Komutanlarının görevden alınmasına tepki gösteren onlarca İsrail askeri üslerini terk etti İşgal altındaki Batı Şeria'da görevli Golani Tugayı'ndan onlarca İsrail askeri bölük komutanının görevden alınmasını protesto etmek için silahlarını bırakıp üslerini terk etti.

AA İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan, Ramallah'ın batısındaki Tzeelim askeri üssünde görevli Golani Tugayı'ndaki onlarca askerin eğitim sırasında silahlarını askeri üste bırakarak bölük komutanının görevden alınmasını protesto etmek için üssü terk ettiği kaydedildi. Tugay Komutanı Yiftah Norkin'in komutanları hakkında verilen kararı açıklamak ve kampa dönmeye ikna etmek için askerlerle görüştüğü aktarıldı. Görevden alınan İsrailli komutanın adı paylaşılmazken üsten ayrılan askeri personel sayısı hakkında da bilgi paylaşılmadı. Soruşturma başlatıldı Olay üzerine İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada yaşananların ordunun değerleriyle bağdaşmayan ciddi bir olay olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu. Olay hakkında araştırma ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. İsrail ordusu, Golani Tugayı komutanının belirli bir olay nedeniyle değil, görevinde gösterdiği performansındaki 'tutarsızlık' nedeniyle görevinden alındığını açıklamıştı.