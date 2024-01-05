Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Filistinliler konusunda İsrail'le görüşmüyoruz KDC'den yapılan açıklamada, Gazze sakinleriyle ilgili ortaya atılan iddialar reddedildi. Açıklamada, "Filistinli mültecilerin kabulü konusunda müzakere yapmadık" denildi.

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AA & Ensonhaber

Gazze'de yaşayan Filistinlileri yerlerinden etmeyi planlayan İsrail'in gizli görüşmeler yürüttüğü konuşuluyor.

İsrailli siyasetçiler, Gazze'nin boşaltılmasının ve bölgenin kontrolünün kendilerinde olması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv'deki yetkililer, Kongo'nun "Gazzelileri almaya istekli olacağını" ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.

'Kongo, Gazzelileri alacak' iddiası

İsrailli bir yetkili, "Kongo, göçmen almaya istekli olacak. Başkalarıyla da görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğu bilinmiyor.

KDC'den yapılan açıklamada ise İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiası yalanlandı.

KDC'den iddialara ret: Görüşmedik

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır.

İsrail basınının 'gizli görüşme' iddiası

Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin KDC ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.