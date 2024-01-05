Gazze'de yaşayan Filistinlileri yerlerinden etmeyi planlayan İsrail'in gizli görüşmeler yürüttüğü konuşuluyor.
İsrailli siyasetçiler, Gazze'nin boşaltılmasının ve bölgenin kontrolünün kendilerinde olması gerektiğini savunuyor.
Tel Aviv'deki yetkililer, Kongo'nun "Gazzelileri almaya istekli olacağını" ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.
'Kongo, Gazzelileri alacak' iddiası
İsrailli bir yetkili, "Kongo, göçmen almaya istekli olacak. Başkalarıyla da görüşüyoruz." ifadesini kullandı.
Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğu bilinmiyor.
KDC'den yapılan açıklamada ise İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiası yalanlandı.
KDC'den iddialara ret: Görüşmedik
Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır.
İsrail basınının 'gizli görüşme' iddiası
Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin KDC ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.
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