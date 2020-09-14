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    Kongo'da çöken madende 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Kongo’da geçtiğimiz günlerde çökme yaşanan altın madeninde şu ana kadar 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 23:27
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    Kongo'da çöken madende 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Kongo’nun güneydoğusunda yer alan Kivu eyaletine bağlı Kamituga kentinde üç altın madeninde göçük meydana gelmiş, yetkililer kazada en az 50 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    Kamituga Belediye Başkan Yardımcısı Alexandre Ngandu Kamundala, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 19 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

    "HÜKÜMET MADENLERİ YETERİ KADAR DENETLEMEDİ"

    Madenciler Örgütü Başkanı Anselme Ndjungu ise yaptığı açıklamada, hükümetin madenleri yeteri kadar denetlemediğini ifade ederek, "Böyle bir felaketten kaçamayız, çünkü bizi denetlemesi gereken kurumlar tarafından denetlenmedik" dedi.

    Ndjungu, madenlerde uygun araçların ve güvenlik ekipmanlarının kullanılmaması nedeni ile kazaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

    Kongo da çöken madende 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı #1

    Kongo da çöken madende 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı #2

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