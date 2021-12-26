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- Kongo'da intihar saldırısı: 7 ölü
Kongo'da intihar saldırısı: 7 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 26.12.2021 - 03:12
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.
7 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYI DA YARALI VAR
Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.