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    Kongo'da intihar saldırısı: 7 ölü

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 26.12.2021 - 03:12
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    Kongo'da intihar saldırısı: 7 ölü

    Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.

    7 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYI DA YARALI VAR

    Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Kongo da intihar saldırısı: 7 ölü #1

    Kongo da intihar saldırısı: 7 ölü #2

    Kongo da intihar saldırısı: 7 ölü #3

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