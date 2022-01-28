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    Kongo'da isyancılar ile çatışma çıktı,33 asker öldü

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancılar ile güvenlik güçleri çatıştı, 33 asker hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 05:50
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    Kongo'da isyancılar ile çatışma çıktı,33 asker öldü

    Kongo'da isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 33 asker hayatını kaybetti.

    Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma şehrinin kuzeyinde bulanan Rutshuru bölgesinde, güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında salıdan bu yana çatışmalar yaşanıyor.

    33 ASKER ÖLDÜ

    Çatışmalarda şu ana kadar biri albay, biri tabur komutanı 33 asker hayatını kaybetti. Yaşanan olaylardan dolayı bölge sakinlerinin evlerini terk ederek komşu şehirleri sığınmaya başladığı belirtiyor.

    KDC'de isyancı gruplar ile hükümet arasında 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri süren M23 hareketi, 2009'da orduya dahil edilen çoğu Tutsi etnik grubundan isyancıların 2012 baharında yeniden ayaklanmasıyla oluşmuş ve adını 23 Mart anlaşmasından almıştı.

    Kongo da isyancılar ile çatışma çıktı,33 asker öldü #1

    SALDIRILARDA BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

    Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğu bölgesi, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil öldü.

    Kongo da isyancılar ile çatışma çıktı,33 asker öldü #2


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