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    Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 140'a yükseldi

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışları sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 140’a çıktı.
    • 15.12.2022 - 05:20
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    Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 140'a yükseldi

    Kongo hükümetinden yapılan açıklamada, Kinsaşa’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan seller ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

    Hala 12 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #1

    400 bin ev hasar gördü, 300 ev yıkıldı

    Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinsaşa’nın 24 mahallesini vuran seller nedeniyle 400 bin ev hasar gördü, 300 ev yıkıldı ve birçok noktada toprak kayması meydana geldi.

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #2

    3 günlük yas ilan edildi

    AA'nın aktardığına göre; afet sonrasında, Başbakan Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

    Son yıllarda büyük göç dalgalarına maruz kalan Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40 kişi hayatını kaybetmişti.

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #3

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #4

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #5

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #6

    Kongo da sel felaketi: Ölü sayısı 140 a yükseldi #7


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