Kongo’da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen tren kazasında 60 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi’ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı.

EN AZ 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal Kongo Demiryolları Derneği’nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şu anda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

"YÜK TRENİNE YASADIŞI BİNDİLER"

Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.