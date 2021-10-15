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- Kongo'da yerel halk arasında çatışma: 13 ölü
Kongo'da yerel halk arasında çatışma: 13 ölü
Sud-Ubangi eyaletindeki yerli halklar arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbiriyle çatışmaya başladı. Gerçekleşen olay sonrası 13 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 15.10.2021 - 06:28
Silahlı çatışmaların sık sık gerçekleştiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir yeni çatışma daha yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Sud-Ubangi eyaletinin Kungu bölgesinde yaşayan Lingotebe ve Ngbanda yerli halkları arasında çatışma çıktı.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 13 kişi öldü, 50'den fazla ev ateşe verildi.
Ülkenin doğusu ve kuzey batısında, genelde arazi ve su kaynakları yüzünden sorun yaşayan yerli halklar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.