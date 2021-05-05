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    Köpek balığı tarafından ayağı koparıldı: 6 yıl sonra dişi verildi

    Sörfçüye, ayağını koparan köpek balığının dişini saklaması için izin verildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 13:55
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    Köpek balığı tarafından ayağı koparıldı: 6 yıl sonra dişi verildi

    Avustralyalı sörfçü Chris Blowes, 2015 yılında köpek balığı tarafından uğradığı saldırı sonucu bir bacağını kaybetti.

    Olayın üzerinden 6 yıl zaman geçtikten sonra, köpek balığının dişini saklaması için izin verilen sörfçü, "Buna sahip olmam aptalca gözüküyor olabilir ama kanun böyle" dedi.

    6 YIL SONRA GELEN İZİN

    Basına konu hakkında açıklama yapan Blowes, şu ifadeleri kullandı;

    "Köpek balığının bacağımı aldığını ve dişinin tahtama sıkıştığını düşününce, ilk başta buna sahip olamamam aptalca görünüyor, ama kanun böyle diyor."

    "BEN BACAĞIMI GERİ ALAMAYACAĞIM"

    O tarihten itibaren dişi görmeme izin verilmedi. Asla bir köpek balığını dişi için öldürmezdim, ancak bacağımı kopardığı için onu saklamamda bir engel göremiyorum. Ben bacağımı geri alamayacağım, köpek balığı da dişini."

    Blowes açıklamasını sonlandırırken, polisin sörf tahtasını ve dişini saldırı sonrasında sahile vurduğunda kurtardığına inandığını belirtti.

    Köpek balığı tarafından ayağı koparıldı: 6 yıl sonra dişi verildi #1

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