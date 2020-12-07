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- Köprüden uçan kamyon araçların üzerine düştü
Köprüden uçan kamyon araçların üzerine düştü
Suudi Arabistan'da kontrolden çıkan kum yüklü bir kamyon, köprüden uçarak seyir halindeki araçların üzerine düştü.
- İHA
- 07.12.2020 - 16:49
- Güncelleme : 07.12.2020 - 17:00
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omar bin Abdulaziz Köprüsü'nden uçtu.
Kum yüklü kamyon, metrelerce yükseklikten seyir halindeki bir araçların üzerine düştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.