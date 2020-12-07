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    Köprüden uçan kamyon araçların üzerine düştü

    Suudi Arabistan'da kontrolden çıkan kum yüklü bir kamyon, köprüden uçarak seyir halindeki araçların üzerine düştü.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 16:49
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 17:00
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    Köprüden uçan kamyon araçların üzerine düştü

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omar bin Abdulaziz Köprüsü'nden uçtu.

    Kum yüklü kamyon, metrelerce yükseklikten seyir halindeki bir araçların üzerine düştü.

    1 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

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    Köprüden uçan kamyon araçların üzerine düştü #2

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