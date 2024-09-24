Körfez İşbirliği Konseyi'nden 'Lübnan' açıklaması: Bölgede tehdit oluşturuyor İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılara dikkat çeken Körfez İşbirliği Konseyi, "İsrail'in saldırıları bölgeyi infilaka sürükleyebilir" ifadesinde bulundu.

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AA

İsrail, Hizbullah'ın füze saldırılarını bahane ederek Lübnan'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail tarafından yapılan saldırılar hakkında açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğunu bildirdi.

BÖLGESEL BARIŞI TEHLİKEYE ATIYOR

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgeyi infilaka götürebilecek tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu açıklayan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamasında Budeyvi, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki saldırılarının, uluslararası yasa, norm ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirterek, bu durumun bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye attığının altını çizdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Budeyvi, uluslararası topluma söz konusu bu provokatif eylemlerin durdurulması ve gerilimlerin tırmanmasını önlemek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Açıklamasının devamında Budeyvi, KİK'in Lübnan'ın egemenliği, barış ve istikrarını desteklediğini belirterek bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabaların artırılması gerektiğini bildirdi.

NELER YAŞANDI

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası gerilim hızla artarak devam ediyor.

Sivil halkı hedef alan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru yaşanan kaçışlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)