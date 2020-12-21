Korona aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanının şüpheli ölümü

Rusya’da koronavirüs aşısı üzerine çalışan bilim insanı Alexander Kagansky, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan 45 yaşındaki Alexander Kagansky'in 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Polis, Kagansky’in öldüğünde iç çamaşırlarıyla ve bıçakla yaralanmış olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

1 KİŞİ SORGULANIYOR

Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüpheliyi sorguya alındığını duyurdu.

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi.