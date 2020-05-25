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    Korona hastaları 11. günden sonra bulaşıcı değil

    Singapur'da yürütülen çalışmanın, hastaneden taburcu edilme politikasını değiştirebileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2020 - 13:06
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    Korona hastaları 11. günden sonra bulaşıcı değil

    Singapur'da sağlık uzmanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı bildirildi.

    Ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ve Tıp Akademisi'nden bilim adamlarının yürüttüğü çalışma kapsamında 73 hasta incelendi.

    11 GÜNDEN SONRA HASTALIK YAYILMIYOR

    Bloomberg'ün aktardığına göre, virüsün 11 gün sonra izole edilemediği belirtildi. Bu sürenin ardından koronavirüs hastalarının testinin pozitif çıkmasına rağmen hastalığı yaymadığı ifade edildi.

    Ayrıca, pozitif bir testin bulaşıcılık veya yaşayabilir virüse eşit olmadığı, en son bulgulara ülkenin hasta taburcu etme politikasının değişebileceği kaydedildi.

    SİNGAPUR'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Koronavirüs vaka sayısının 31 bin 960 olarak kaydedildiği Asya ülkesinde 23 kişi hayatını kaybetti.

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