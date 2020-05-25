Korona hastaları 11. günden sonra bulaşıcı değil

Singapur'da yürütülen çalışmanın, hastaneden taburcu edilme politikasını değiştirebileceği belirtildi.

Singapur'da sağlık uzmanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı bildirildi.

Ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ve Tıp Akademisi'nden bilim adamlarının yürüttüğü çalışma kapsamında 73 hasta incelendi.

11 GÜNDEN SONRA HASTALIK YAYILMIYOR

Bloomberg'ün aktardığına göre, virüsün 11 gün sonra izole edilemediği belirtildi. Bu sürenin ardından koronavirüs hastalarının testinin pozitif çıkmasına rağmen hastalığı yaymadığı ifade edildi.

Ayrıca, pozitif bir testin bulaşıcılık veya yaşayabilir virüse eşit olmadığı, en son bulgulara ülkenin hasta taburcu etme politikasının değişebileceği kaydedildi.

SİNGAPUR'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs vaka sayısının 31 bin 960 olarak kaydedildiği Asya ülkesinde 23 kişi hayatını kaybetti.