Korona hastalarını tedavi eden Çinli doktor hapse girebilir

Korona hastalarını tedavi eden Çinli doktor hapse girebilir

Çalıştığı hastanede koronavirüslü hastaların tedavi edildiği “ateş kliniği” bulunmamasına rağmen tedavi uygulayan doktor hakkında 7 yıl hapis isteniyor.

Çin’de koronavirüs hastaları ve belirtileri gösteren kişiler, hastanelerde özel olarak oluşturulan “ateş kliniklerinde” tedavi ediliyor.

Hennan eyaletine bağlı Zhoukou kentinde ise ateş kliniği bulunmayan hastanede, koronavirüs belirtileri gösteren bir hastanın tedavi edildiği ortaya çıktı.

DOKTOR 7 YIL HAPİSLE YARGILANABİLİR

29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastaları kabul eden doktor, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü engellemekle suçlandı. Doktor, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alabilir.

Öte yandan Çinli yetkililer, doktorun neden bu şekilde bir karar aldığını bilmediklerini açıkladı.