Korona ölümlerinde Avrupa'da ilk sırayı İngiltere aldı

İngiltere, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle, Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında koronavirüs verilerini güncelledi...

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 693 artarak 29 bin 427’ye çıktı.

İngiltere böylece ölü sayısının bugün 29 bin 315’e ulaştığı İtalya'yı geçerek Avrupa'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin en çok olduğu ülke konumuna geldi.

VAKA SAYISI 195 BİNE YAKLAŞTI

Yeni veriler İngiltere'yi ölü sayısında dünya da da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseltti.

İngiltere’de toplam test sayısı 84 bin 806 yeni testle 1 milyon 383 bin 842’ye ulaşırken, toplam vaka sayısı da 4 bin 406 artışla 194 bin 990 oldu.

Salgınla mücadelede, sonraki aşamanın da kolay olmayacağına dikkat çeken Raab, halkın "yeni normale" uyum sağlamasının isteneceğini belirtti.