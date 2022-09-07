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    Korona ve maymun çiçeği vakaları düşüşe geçti

    Dünya Sağlık Örgütü, korona ve maymun çiçeği salgınlarında dünya genelinde düşüş gözlemlendiğini bildirdi.
    • 07.09.2022 - 18:19
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    Korona ve maymun çiçeği vakaları düşüşe geçti

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında konuştu.

    AA'nın haberine göre Ghebreyesus, haftalık korona vaka ve ölümlerinin azalmaya devam ettiğini belirterek, "Bu eğilimin devam edeceğini garanti edemeyiz. En tehlikeli şey, eğilimin devam edeceği fikrine kapılmaktır." dedi.

    Kovid-19 kaynaklı ölümlerin şubattan bu yana yüzde 80'den fazla düştüğünü kaydeden Ghebreyesus, "Buna karşın son bir haftada her 44 saniyede bir kişi koronadan öldü. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu önlenebilir." diye konuştu.

    Ghebreyesus, virüsün evrildiğini belirterek, DSÖ üyesi ülkelerin salgınla mücadeleye devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

    "Net hükümler vermek zorlaşıyor"

    Maymun çiçeği vakalarında da azalma kaydedildiğini belirten Ghebreyesus, "Avrupa'da azalan bir eğilim görüyoruz. Amerika bölgesinde de son bir haftada vakalarda düşüş var fakat bu bölgede salgının durumu hakkında net hükümler vermek zorlaşıyor." bilgisini paylaştı.

    Ghebreyesus, bazı Amerika ülkelerinden DSÖ'ye maymun çiçeği vaka bildirimleri artarken bazı bölge ülkelerinde ise virüse yakalananlara yönelik yaftalama ve ayrımcılıktan ötürü vaka raporlamalarının yetersiz geldiğinin altını çizdi.

    Maymun çiçeğinde düşüş eğiliminin tehlikeli olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, "DSÖ olarak tüm ülkelere test, araştırma ve aşının olduğu ülkelerde aşılama gibi sağlık tedbirlerini elden bırakmama tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

    Korona ve maymun çiçeği vakaları düşüşe geçti #1


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