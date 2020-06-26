Korona zirvesi, Danimarka Başbakanı'na düğün erteletti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, nişanlısı Bo Tengberg ile yapacağı düğünü, tam üçüncü defa, bu kez de Avrupa Birliği koronavirüs zirvesi nedeniyle erteledi.

Dünya çapında düğün ve nişan gibi pek çok organizasyonun ertelenmesine sebep olan koronavirüs salgını, dünya liderlerinin de mutluluğuna gölge düşürdü.

Nişanlısı Bo Tengberg ile yapacağı düğünü daha önce iki kez erteleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleşecek koronavirüs zirvesine katılmak için bir kez daha aynı yola başvurdu.

EVLİLİĞİN PLANLANDIĞI GÜN KONSEY TOPLANTISI ÇIKTI

Erteleme kararını sosyal medya hesaplarından duyuran Frederiksen, “Bu fantastik adamla gerçekten evlenmeyi dört gözle bekliyorum. Ancak görünen o ki bu kolay olmayacak ve şimdi Brüksel'de, tam olarak temmuz ayında evlenmeyi planladığımız cumartesi günü de bir konsey toplantısı var.” ifadelerini kullandı.

Ancak çalışmaya ve ülkesinin çıkarlarını savunmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Frederiksen, “Bir kez daha planlarımızı değiştirmeliyiz. Yakında evlenmeyi başarabileceğiz. Şükür ki çok sabırlı olan Bo’ya evet demeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.

"İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER"

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, 17-18 Temmuz’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de salgını görüşmek üzere toplanacak.

Bu zirve, salgın başından bu yana liderlerin ilk kez fiziksel olarak bir araya gelmesi bakımından önem taşıyor. Liderlerin, salgın sonrası kurtarma planını ve yeni AB bütçesini görüşmesi bekleniyor.