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    Koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

    Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan salgında son veriler belli oldu.
    • AA
    • 09.05.2020 - 14:36
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    Koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

    Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

    "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, virüs bulaşan 1 milyon 400 bin 9 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

    EN ÇOK İYİLEŞME GÖRÜLEN ÜLKELER

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (223 bin 749), İspanya (173 bin 157), Almanya (143 bin 300), İtalya (99 bin 23), İran (83 bin 837) ve Çin (78 bin 046) oldu.

    Türkiye'de de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya ulaştı.

    Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

    4 MİLYONDAN FAZLA VAKA

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 33 bin 320'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 276 bin 686 kişi hayatını kaybetti.

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