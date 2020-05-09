Koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan salgında son veriler belli oldu.

Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

"Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, virüs bulaşan 1 milyon 400 bin 9 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

EN ÇOK İYİLEŞME GÖRÜLEN ÜLKELER

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (223 bin 749), İspanya (173 bin 157), Almanya (143 bin 300), İtalya (99 bin 23), İran (83 bin 837) ve Çin (78 bin 046) oldu.

Türkiye'de de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

4 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 33 bin 320'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 276 bin 686 kişi hayatını kaybetti.