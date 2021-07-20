Koronanın Lambda varyantı 30'dan fazla ülkeye yayıldı

DSÖ, Lambda varyantının 30’dan fazla ülkede tespit edildiğini duyurdu.

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyaları hız kazanırken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar tedirginliği artırıyor.

Başta Delta varyantı olmak üzere birçok virüs mutasyonu dünyaya yayılmaya başladı.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lambda varyantının başta Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 30'dan fazla ülkede tespit ettiği belirtildi.

İLK KEZ PERU'DA TESPİT EDİLDİ

DSÖ'nün koronaya karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, haziran ortalarında Lambda varyantını ‘ilgi çekenler’ listesine aldıklarını, bu varyantın ilk kez Aralık 2020’de Peru’da tespit edildiğini anlattı.

Van Kerkhove, DSÖ’nün Twitter hesabından yapılan canlı yayında, “Bu oldukça genç bir varyant. Başta Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere bazı ülkelerde dolaşıyor, gerçi şu ana kadar 30’dan fazla ülkede tespit edildi” ifadesini kullandı.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkili, örgütün Lambda varyantını yakından izlediğini ve bu varyantın yayılmasıyla ilgili bilgi almak için tüm üye ülkelerle işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.