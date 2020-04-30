Koronanın yayıldığı Çin'de 4 yeni vaka tespit edildi

Çin’de son 24 saatte sadece 4 yeni koronavirüs vakası saptanırken, 32 hastanın iyileştiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dört vakanın tümünün yurt dışı kaynaklı olduğunu ve Şanghay kentinde tespit edildiğini kaydetti.

Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybının bildirilmediği Çin’de yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı bin 664’e ulaştı.

AĞIR HASTA SAYISI 13 OLARAK AÇIKLANDI

Bunlar arasında aktif hasta sayısı 525, hastalığı ağır seyreden hasta sayısı da 13 iken, bin 139 hasta da iyileşti.

Açıklamada, yurt dışından gelen tek bir hastanın hayatını kaybetmediği vurgulandı.

4 BİN 633 HASTA ÖLDÜ

Çin ana karasında toplam koronavirüs vaka sayısı 82 bin 862 oldu. Halihazırda 41’i ağır 619 hastanın tedavisi devam ediyor, 77 bin 610 kişi taburcu oldu, 4 bin 633 hasta da öldü.

HUBEY EYALETİNDE TEK BİR VAKA ÇIKMADI

Salgının merkez üssü olarak gösterilen Hubey eyaletinde son 24 saatte tek bir vaka veya koronavirüs kaynaklı ölüm saptanmadı.