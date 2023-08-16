Koronanın yeni varyantı yayıldı... Güney Afrika'da Eris vakası tespit edildi Güney Afrika Cumhuriyeti, koronavirüsün Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyurdu.

AA

Dünyanın büyük ölçüde kurtulduğu koronavirüs felaketinde yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Toplumun büyük bölümü aşılar ve enfekte yolu ile bağışıklık kazansa da yeni varyantlar tehlike anlamına geliyor.

Bu kapsamda ortaya çıkan Eris varyantı yayılıyor.

Güney Afrika'da tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti, koronavirüsün Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

Eris varyantı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.