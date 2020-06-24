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- Koronavirüs BM'den 28 can aldı
Koronavirüs BM'den 28 can aldı
- AA
- 24.06.2020 - 01:59
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran'dan bu yana 1140 BM çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Vellucci, virüs nedeniyle ölen BM personelinin, çalıştığı ülke veya ofislere ilişkin bilgi vermedi.
OFİS GAZETECİLERE AÇILDI
Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.
BM'deki toplantılar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle düzenleniyordu.
Sosyal mesafe endişesiyle toplantıları yerinde izlemek istemeyen gazeteciler, basın toplantılarını yine video konferans yöntemiyle takip edebilecek.