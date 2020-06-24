Koronavirüs BM'den 28 can aldı

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Birleşmiş Milletler sözcüsü yaptığı açıklamada 28 çalışanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran'dan bu yana 1140 BM çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.