Koronavirüs Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can alıyor

Virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 654 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 271'e, vaka sayısı da 21 bin 432 artarak 1 milyon 106 bin 470'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

ABD'DEN SONRA GELİYOR

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok koronavirüs kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 759 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 759 artarak 22 bin 584'e yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı da 4 bin 579 artışla 185 bin 122'ye çıktı. Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 140 bin 118 olarak kaydedildi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE KORONA SEBEBİYLE 312 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 933 koronavirüs vakası görüldü. Hindustan Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 440 bin 215'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 14 bin 11'e yükseldiği ifade edildi. Ülkede koronavirüsten iyileşen kişi sayısı da 10 bin 993 artışla 248 bin 189'a yükseldi. Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.