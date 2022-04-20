Koronavirüs, Çin'in doğum oranındaki düşüşü hızlandırdı

Asya ülkesinde 2021 yılında dünyaya gelen bebek sayısı, 1949'dan bu yana en düşük sayı oldu. Önlem alınmaması halinde nüfusun yarı yarıya azalabileceği belirtiliyor.

Çin'de doğum oranlarında gerileme yaşanıyor.

Koronavirüs salgınından önce, Çin'de nüfus artış hızında yavaşlama görülüyordu, ancak doğum oranlarındaki düşüş, virüsün ortaya çıkmasından bu yana iki yıl içinde hız kazandı.

Doğum oranında azalma

Çin'in doğum oranı (toplam nüfus içinde 1000 kişiye düşen doğum sayısı) 2019 ile 2021 arasında yüzde 30'un altına düştü.

Bu gerileme, 1959 ve 1961 arasında ülkede yaşanan Büyük Çin Kıtlığı'ndan bu yana en büyük iki yıllık düşüş olarak kayıtlara geçti.

En düşük sayı oldu

Çin'de 2021 yılında 10.6 milyon bebek dünyaya gelirken, bu sayı, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara gelmesinden bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu.

Financial Times'ın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Bölümü'nden John Wilmoth, 2020'nin sonlarında bildirilen doğumlardaki düşüşün "doğurganlıktaki olağan mevsimsel dalgalanmalarla tutarsız" olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını etkiledi

Öte yandan salgının neden olduğu kesinti, Pekin'in sıfır koronavirüs politikasının bir parçası olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Şanghay dahil şehirlerde hâlâ hissediliyor.

"Mutlak doğurganlık felaketi"

Çin'de yıllardır süren sıkı doğum kontrolleri ve iş gücüne katılım ile birlikte çocuk yetiştirmeye yönelik tutumlarda değişiklik gözleniyor.

Konuyla ilgili yazar Darrell Bricker, "Çin şu anda mutlak bir doğurganlık felaketinde." dedi.

Nüfus yarı yarıya azalabilir

Bu eğilimin tersine çevrilmesi için sert önlemler alınmaması halinde, Çin nüfusunun yarı yarıya azalışla, bu yüzyılın sonunda 1,4 milyardan 730 milyona gerileyebileceğine dikkat çekiliyor.