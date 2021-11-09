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    Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı

    Çinli bilim insanları, pandemi sürecinde okyanuslardaki kirliliği araştırdı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 13:08
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    Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı

    Çin'de Nankin Üniversitesi’nin Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar, koronavirüs salgını döneminde okyanuslarda yaşanan kirliliği mercek altına aldı.

    Araştırmacıların yayınladığı, "Koronavirüsün neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi" başlıklı makalede, koronavirüs salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu tırmandırdığı belirtildi.

    25 BİN TONDAN FAZLA PLASTİK OKYANUSLARA ATILDI

    Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.

    “ATIKLARIN İŞLENMESİ, ARTAN TALEBİ KARŞILAMIYOR”

    Plastik atıkların işlenmesinin özellikle koronavirüs salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığı ifade edilen makalede, “Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor.” denildi.

    Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı ifade edilen makalede, “Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1.56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel koronavirüs plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Koronavirüs atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

    Koronavirüs döneminde 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı #1

    KİRLİLİĞİN UZUN SÜRELİ ETKİSİ HESAPLANDI

    Ayrıca, makalede koronavirüs ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zarar da vurgulandı.

    Araştırmacılar, “Küresel okyanusta pandemi ile ilişkili atık salınımının uzun süreli bir etkisini de bulduk. Bu yüzyılın sonunda, pandemi ile ilişkili neredeyse tüm plastiklerin ya deniz yatağına ve sahillere ulaşacağı, potansiyel olarak bentik ekosistemlere zarar vereceği öngörülüyor.” dedi.

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