Koronavirüs geçirdikten sonra cinsel organının küçüldüğünü söyledi

ABD’ de bir platformda programa katılan ismini vermek istemeyen bir adam, Covid-19 geçirdikten sonra cinsel organının 2,54 cm küçüldüğünü iddia etti.

Koronavirüsün kalıcı etkilerine yönelik ilginç bir iddia ortaya atıldı.

30 yaşlarında ABD’li bir adamı koronavirüsü atlattıktan sonra cinsel organının 2,54 cm küçüldüğünü öne sürdü.

DOKTORDAN ALDIĞI YANIT DAHA DA ÜZDÜ

Bu nedenle doktora başvuran gencin aldığı cevap, kendisini daha da üzdü.

Çünkü doktorlar, yaşanan durum karşısında yapacakları bir şey olmadığını ifade etti.

ÜROLOGLAR, BÖYLE BİR DURUM OLABİLİR DİYOR

Konuyla ilgili dünya basınına konuşan ürologlar, koronavirüsün kan akışını etkilediğini ve adamın cinsel organında bu nedenle hasar meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

University College London tarafından tarafından 3 bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada da 200 kişinin cinsel organının hastalıktan etkilendiği belirlenmişti.

"ÖZGÜVENİMİ KAYBETMİŞ DURUMDAYIM"

İsmini vermek istemeyen genç, yaşadığı durumla ilgili, "30'lu yaşlarda bir erkeğim. Geçtiğimiz haziran ayında şiddetli bir koronavirüs geçirdim ve ondan sonra cinsel organımda küçülme meydana geldi. Bundan eminim. Özgüvenimi de kaybetmiş durumdaydım" dedi.