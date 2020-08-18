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    Koronavirüs, İngiltere'de depresyonu iki katına çıkardı

    İngiltere'de salgın nedeniyle stres ve anksiyetenin arttığı kaydedildi.
    • REUTERS
    • 18.08.2020 - 16:51
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    Koronavirüs, İngiltere'de depresyonu iki katına çıkardı

    İngiltere'de koronavirüs kaynaklı 319 binden fazla vaka ve 41 bini aşkın ölüm yaşandı.

    Resmi veriler, İngiltere'de koronavirüs salgını boyunca depresyondaki insan sayısının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

    YÜZDE 19'A ÇIKTI

    İngiltere İstatistik Kurumu (ONS), haziran ayında yetişkinlerin yüzde 19'unun depresyon bulguları gösterdiğini, bu rakamın Mart 2020'de yüzde 10 seviyesinde olduğunu açıkladı.

    STRES VE ANKSİYETE

    Kurumun açıklamasında stres ve anksiyetenin (kaygı) depresyonun en yaygın tipi olduğu ifade edildi.

    Rakamlar; genç, kadın, engelli veya beklenmedik harcamaları karşılayamayacak gelire sahip insanların, en fazla depresyon bulgusu gösteren gruplar olduğunu gösterdi.

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