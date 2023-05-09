Koronavirüs, Japonya için artık grip kategorisinde Dünyayı kasıp kavuran, insanların tecrit edilmesine neden olan, kısıtlamalarla ekonomiyi durduran o zor süreç geride kaldı.

AA İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı "Kod 2" kategorisinden çıkardı. Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle koronavirüs, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu "Kod 5" hastalık kategorisinde yer alacak. Yakın temaslılara karantina uygulanmayacak Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten kalktı. Hükümetin olağanüstü hal ilanı yetkisi kalktı Hükümetin, işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulamasını kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı. Ülke geneli hastanelerde hizmet alınabilecek Daha önce belirli sağlık kuruluşlarında tedavi görebilen koronavirüs hastaları, ülke geneli hastanelerde hizmet alma hakkı elde edebilecek. Tedavi masraflarına sağlanan sübvanseler kaldırılacak Tedavi masraflarına yönelik sağlanan sübvanseler sonlandırıldı. Maske kullanım tavsiyesi ise 13 Mart'ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.