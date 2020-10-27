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    Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi tedavisinin ardından normale döndü.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 17:01
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    Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü

    Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde 18 Ocak'ta koronavirüse yakalanan ve iki aylık tedavinin ardından koronavirüsü yenen Doktor Yi Fan’ın, virüsün karaciğerde hasar oluşturması sonrası değişen ten renginin normal rengine döndüğü belirtildi.

    TEŞEKKÜR ZİYARETİ

    Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Fan, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen’in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu.

    Ten rengi değişen Çinli doktor VİDEO

    Etkinlikte Chen’i ziyaret eden Fan, iyileştiğini göstermek için maskesini çıkardı. Fan, Chen’e hayatını kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek için bir demet çiçek verdi.

    ten rengi doktor Yi Fan

    DİĞER DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Ten rengi değişen ve 4 ay boyunca koronavirüs tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Ürolog Hu Weifeng'ın ise Haziran ayında hayatını kaybetmişti.

    ten rengi doktor Hu Weifeng

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