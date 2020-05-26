Koronavirüs, Trump'ın işletmelerini vurdu

ABD Başkanı Trump'ın otel ve golf kulüplerinde çalışanların bir kısmı ücretsiz zorunlu izne ayrılırken, birçok personelin işine son verildi.

Koronavirüs salgını, ABD Başkanı Donald Trump'ın işletmelerini de etkiledi.

ABD basını, Trump’ın sahip olduğu işletmelerde 2 bin 100 çalışanın ya zorunlu ücretsiz izne gönderildiğini ya da geçici olarak işten çıkarıldığını yazdı.

CNN International'ın aktardığına göre, geçici olarak işten çıkarılanların sayısı 748 olarak kaydedildi.

OTEL VE GOLF İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARA ZORUNLU İZİN

Florida eyaletinde bulunan Trump’a ait otel ve golf işletmesinde çalışan 560 çalışanın 250'si mart ayında geçici olarak işten çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletmenin Genel Müdürü David Feder, "Koronavirüs, işimizi düşündüğümüzden de fazla etkiledi. Sonuç olarak zor bir karar aldık." dedi.

GEÇİCİ OLARAK İŞTEN ÇIKARILDILAR

Başkan Trump'a ait olan ve ülkenin diğer yerlerinde bulunan otel ve golf kulüplerinde de çalışanların büyük bölümüne ücretsiz izin verildi.

Washington'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde çalışan 102 kişi, Los Angeles'ta ise 117 kişi, New York'ta ise 49 kişi geçici olarak işten uzaklaştırıldı.

TRUMP'IN İŞLETMELERİ ZORDA

Washington kentinde bulunan Trump Oteli’nde de yaklaşık 160 kişinin geçici olarak işten çıkarıldığı bildirildi.

Otel Müdürü John Boardman, işletmenin koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 1 veya 2 doluluk oranına sahip olduğunu ifade etti.

NEW YORK, CHICAGO VE LAS VEGAS'TAKİ İŞLETMELERİN DURUMU

New York’ta bulunan Trump International Otel ve rezidans işletmesi 70 çalışanını geçici süreyle işten çıkarırken, Chicago'daki otelden 294 kişi ücretsiz izne ayrıldı.

Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan Las Vegas otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın oteli de yer alıyor.

TÜRKİYE'DE İŞTEN ÇIKARMALAR 3 AY YASAKLANDI

Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele ortaya koyan Türkiye, salgının yol açtığı küresel ekonomik krize karşı istihdamı korumak adına işten çıkarmaları 3 aylığına yasaklama kararı alırken, Cumhurbaşkanı bu yasağın süresini 6 aya kadar uzatabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Öte yandan, Türkiye'de Kısa Çalışma Ödeneği programı hayata geçirildi.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri'ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilme imkanına sahip oldu.