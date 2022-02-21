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    Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth, geçmiş olsun mesajları aldı

    İngiliz Kraliçe'ye, testinin pozitif çıkması sonrası çok sayıda mesaj iletildi.
    • REUTERS
    • 21.02.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:52
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    Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth, geçmiş olsun mesajları aldı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, koronavirüse yakalandı.

    Buckingham Sarayı, 95 yaşındaki Kraliçe'nin hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği bilgisini paylaştı.

    "ULUSUN ANNESİ"

    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

    Mesajlarda, İngiliz Kraliçe için "Ulusun annesi" tanımlaması yapıldı. "Onu herkes seviyor", "O kimseye yanlış yapamaz" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    "TANRI KRALİÇE'Yİ KORUSUN"

    Başbakan Boris Johnson, "Majesteleri Kraliçe'nin koronavirüsü hızlı bir şekilde atlatmasını diliyorum." dedi.

    Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Geçmiş olsun Majesteleri" ifadesine yer verirken, diğer birçok siyasi isim "Tanrı Kraliçe'yi korusun" şeklinde mesajlar paylaştı.

    Londra'daki ABD Büyükelçiliği de Kraliçe Elizabeth'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth, geçmiş olsun mesajları aldı #1

    Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth, geçmiş olsun mesajları aldı #2

    Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth, geçmiş olsun mesajları aldı #3


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