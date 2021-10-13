Koronavirüsle mücadelede de Biden'a güven azaldı

ABD'de halkın koronavirüs salgını öncesine dönme konusunda Başkan Joe Biden'a güveni ciddi oranda azaldı.

Axios-Ipsos'un anketine göre, ABD'li katılımcıların sadece yüzde 13’ü 6 ay içinde koronavirüs öncesi normal hayata dönmeyi umuyor.

Haziranda gerçekleştirilen anketteki aynı soruya verilen cevabın yüzde 36 olduğuna işaret edildi.

"BİDEN, BEKLENTİ OYUNU KAYBETTİ"

Ankette normal hayata dönüşün bir yıldan fazla süreceğine inananların oranının haziranda yüzde 9 iken şu an yüzde 30'a çıktığına vurgu yapıldı.

Ipsos Halkla İlişkiler Başkanı Cliff Young, Biden’ın COVID-19 konusunda halk arasındaki "beklenti oyunu" kaybettiğini belirterek, "Delta varyantı halkın hayatını etkiledi, şimdi insanlar beklentilerini yeniden düzenliyor, bu da Biden için iyi değil." yorumunu yaptı.

DEMOKRATLAR ARASINDA DA GÜVEN KAYBETTİ

Ankette, Biden’ın kendi seçmen tabanı Demokratlar arasında da önemli ölçüde güven kaybı yaşadığının altı çizildi.

Demokratlarda Biden’a makul ölçüde güvenenlerin oranı hazirandaki yüzde 88’den son ankette yüzde 81’e düşerken büyük ölçüde güvenen Demokratların oranı ise yüzde 45’ten 33’lere geriledi.

Cumhuriyetçiler içinde COVID-19 konusunda Biden’a büyük ölçüde güvenenlerin oranı ise sadece yüzde 2 çıktı.

"BİDEN DESTEKÇİLERİ, HALEN ENDİŞELİ"

Ipsos Anketi Başkan Yardımcısı Chris Jackson, Biden’ın destekçilerinin hala virüsten endişe duyduğunu aktardı.

Jackson, "Bir kötü adam yokluğunda, kimi suçlayacaklarını bilmedikleri için başkana sırt çeviriyorlar. Biden, önümüzdeki altı ay içinde hayatlarına geri dönebileceklerini düşünen gruplarda çok şey kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Anket, 8-11 Ekim tarihlerinde ülke genelinde bin 15 yetişkin arasında gerçekleştirildi.