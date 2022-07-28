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    Koronavirüsü dünyaya tanıtan Vuhan yeniden karantinada

    Dünyayı tehdit eden koronavirüsün ilk belirlendiği şehir olarak 76 gün karantinanın uygulandığı Vuhan'da 4 asemptomatik vaka bildirildi. Vuhan yeniden 3 günlük karantinaya giriyor.
    • 28.07.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:54
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    Koronavirüsü dünyaya tanıtan Vuhan yeniden karantinada

    Küresel çapta krize neden olan koronavirüsün çıkış şehri Vuhan’da, ilk kez 22 Ocak 2020’de uygulanan karantina 76 gün yürürlükte kalmıştı.

    Vuhan, salgın nedeniyle karantina uygulanan ilk kent olmuştu.

    Yeniden alarma geçen kentte asemptomatik 4 vaka bildirildi.

    3 gün karantina

    Yetkilileri harekete geçerken, "Sıfır vaka" politikası kapsamında, 4 vakanın görüldüğü Jiangxia bölgesinde 3 günlük karantina kararı alındı.

    970 binden fazla nüfuslu Jiangxia’de "geçici kontrol önlemleri" olarak adlandırılan kısıtlamalar dün sabah saatlerinden itibaren uygulamaya başladı.

    Koronavirüsü dünyaya tanıtan Vuhan yeniden karantinada #1

    Yasaklanan mekanlar

    Barlar, sinemalar ve internet kafeler dahil eğlence mekanları, küçük klinikler pazar yerleri, ibadethaneler kapatılırken, konserler, konferanslar, büyük toplantılar da yasaklandı.

    Otobüslerden metroya kadar tüm toplu taşıma hizmetleri durduruldu ve bölge sakinlerinden zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri istendi.

    Yüksek riskli mahalleler belirlendi

    Ayrıca Jiangxia’de "yüksek riskli mahalleler" tespit edildiği ve bu mahallelerde yaşayanların evden çıkmasının yasaklandığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, insan akışını ve enfeksiyon riskinin azaltılmasının ve mümkün olan en kısa sürede sıfır vaka sayısına ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

    Koronavirüsü dünyaya tanıtan Vuhan yeniden karantinada #2

    İlk olarak 2 vaka tespit edilmişti

    Jiangxia’de hafta başında düzenli yapılan testler sırasında ilk önce 2 vaka tespit edildiği, diğer 2 vakanın ise yakın temaslı olduğu belirtildi.


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