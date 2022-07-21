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    Koronaya yakalanan Joe Biden'dan videolu paylaşım

    Koronaya yakalandığının açıklanmasının ardından Twitter'dan bir video paylaşan ABD Başkanı Biden "Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım." ifadelerini kullandı.
    • 21.07.2022 - 22:00
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 22:28
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    Koronaya yakalanan Joe Biden'dan videolu paylaşım

    Dünya genelinde korona vakalarında artış yeniden başgösterdi...

    ABD Başkanı Joe Biden da koronaya yakalandı.

    Konuya ilişkin açıklamayı Beyaz saray yaptı. Açıklamada Biden'ın izole edildiği ve görevine devam ettiği belirtildi.

    Akşam saatlerinde ise Biden kendisine ait Twitter hesabından bir video paylaştı.

    "İyi olacağım"

    Kendisinin iki doz korona aşısını ve 2 doz destek aşısını olduğunu belirten Biden, "Belirtiler hafif. Endişelerinizi takdir ile karşılıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Yapacak çok iş var ve ben bunları yapmaya devam edeceğim. Umudunuzu kaybetmeyin, iyi olacağım." dedi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın korona testinin pozitif çıktığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.

    Koronaya yakalanan Joe Biden'dan videolu paylaşım VİDEO

    Koronaya yakalanan Joe Biden dan videolu paylaşım #1


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