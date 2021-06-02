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    Korsanlar Gine Körfez'inde 5 denizciyi kaçırdı

    Batı Afrika ülkesi Gana açıklarında Kore gemisine saldıran korsanlar 5 denizciyi kaçırdı.
    • AA
    • 02.06.2021 - 06:44
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    Korsanlar Gine Körfez'inde 5 denizciyi kaçırdı

    Dünyanın en tehlikeli körfezi olarak bilinen Gine Körfezi’nde korsanlar Benin Cumhuriyet'inden Gana'ya giden Kore gemisine saldırdı.

    Saldırıda korsanlar 4 Koreli ve 1 Ganalı mürettebatı kaçırdı.

    BU YIL TOPLAM 24 SALDIRI

    Gine Körfezi’nde bu yıl 24 saldırıda 128 kişi kaçırıldı.

    TÜRK GEMİSİNE DE SALDIRMIŞLARDI

    Geçen yıl temmuz ayında Nijerya açıklarında Türk gemisine saldıran korsanlar 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

    Korsanlar Gine Körfez inde 5 denizciyi kaçırdı #1

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