Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, "SİHA'lar konusu gündemimizde" dedi. Kosovalı yetkili, satın alma süreciyle ilgili konuştu. Damka, Sırbistan ile yaşadıkları gerilime de değindi.

Dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2 SİHA'lara bir ülke daha talip oldu.

Savaş alanlarında etkinliğini kanıtlayan SİHA'lar, Kosova'nın radarına girdi.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Bayraktar SİHA alımı doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Kosova'nın silahlanma tutumu

Türkiye'nin 1992 yılında başlattığı "Büyük Öğrenci Projesi" çerçevesinde üniversiteyi Türkiye'de okuyan Damka, Kosova'nın silahlanma konusundaki tutumunu "her türlü silah alımının sadece ülkenin savunmasına yönelik kullanılacağı" sözleriyle değerlendirdi.

Kosova: Bayraktar SİHA'larla ilgili tedarik çalışmaları devam ediyor ViDEO

Damka, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın almayı arzu ettiklerini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"SİHA'larla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

"Dünya gündeminde olan Bayraktar konusu, SİHA'lar konusu tabii ki bizim de gündemimizde. Bununla ilgili her seferinde devletimiz çalışmalar yapıyor. Ziyaretlerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız, Bayraktarları yerinde ziyaret etti. Tabii bu uzun vadeli bir süreç. Her devlet kendi hanesinde, kendi askeri silah deposunda SİHA'ları bulundurmak ister."

"Uzlaşıyla çözülmesi için çaba sarf ediyoruz"

Son günlerde Kosova'nın kuzeyinde artan gerilime değinen Damka, bölgede vatandaşların günlük hayata dair hizmetleri alması için gerekenleri yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında Sırbistan'ın diyalog masasına oturtulması ve nihai bir çözüme kavuşulması gerekiyor. Kosova'nın gerilimi tırmandıran hareketleri yok. Barikatların kaldırılmasına yönelik de herhangi bir girişimimiz yok. Yapabiliriz ama bu tür girişimler belki tansiyonu daha da yükseltebilir.

Dolayısıyla bunun barışçıl biçimde kaldırılmasına yönelik NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), NATO, AB ve ABD ile iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Bizler oradaki durumu tırmandırmak için değil uzlaşıyla çözülmesi için çaba sarf ediyoruz."

"Kosova için kabul edilemez"

Damka, Sırbistan'ın iki ülke arasında nihai bir barış anlaşmasına varılabilmesi için şart koştuğu, kuzeyde özerklik benzeri haklara sahip Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulması talebinin, Kosova için kabul edilemez olduğunu da ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki kurumlarıyla gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Damka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti bu konuda tedirgin"

"Bütün devletler, Balkanlar'da özellikle Kosova ile Sırbistan arasında olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için teyakkuzda. Balkanlar'da söz sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda tedirgin. Her an hadiseleri gözlemleyen, hem Kosova hem Sırbistan ile diyalog içinde olan Dışişleri Bakanlığının yürütmüş olduğu bir diyalog var.

Türkiye gerekli katkıları bu konuda sunmakta. KFOR bünyesinde Mehmetçiğimiz bulunuyor. Hem elçilik hem de diğer kurumların kuzeyde barışın tesis edilmesi için çaba sarf ettiklerini görebiliyoruz."

Unutamadığı Sirkeci anısı

1992 yılında Türkiye'de öğrencilik hayatına başladığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Sabahattin Zaim gibi çok değerli hocalardan ders aldığını belirten Damka, Türkiye'de öğrenci olmanın getirdiği avantajlara değindi.

Eski Yugoslavya'dan öğrenim için Türkiye'ye giden ilk nesil olduklarını ve Balkanlar'da çıkan savaşlar sırasında Türkiye'de bulunduklarını söyleyen Damka, "Hiç unutamadığım anlardan bir tanesi, Sirkeci Tren Garı'nda gördüğüm Bosna-Hersek'ten kaçan mültecilerdi.

Cağaloğlu'ndaki emniyet müdürlüğünde tercüman olarak çalışırdık. Bosna'dan gelen mülteci kardeşlerimize tercümanlık yapar, onların işlemlerine yardımcı olurduk." dedi.

"Türkiye'de okumamın önemli katkısı var"

AA'nın haberine göre, Damka, Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin, ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Belirli mevkilerde bizlerin, Türkiye'de okumuş olan gençlerin, Türk, Boşnak, Arnavut, milleti ne olursa olsun, okumuş olduğu ülkeyle bağları daha sıkı tuttuklarını, çünkü o bölgeyi daha iyi bildiklerini, oranın kültürünü, eğitim seviyesini, sosyal, kültürel ve siyasi dengelerini çok iyi gözlemlediklerini, oradaki gelişmişliğin, Kosova ve diğer ülkelere nasıl taşınabileceği konusunda ön ayak olduklarını görebiliyorum."

Fikrim Damka, bugün bakanlık görevine gelmesinde, üniversite öğrenimini Türkiye'de görmesinin çok önemli katkısı olduğunu da kaydetti.