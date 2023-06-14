Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Sırplara seslendi: Burası sizin de eviniz Kosovalı lider, "Kucaklanmış hissetmeniz için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız" dedi.

AA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuştu.

Osmani, Strazburg'daki AP Genel Kurulu'na katıldı. Kurulda toplanan milletvekillerine seslenen Osmani, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana AP'de konuşan ilk Kosova Cumhurbaşkanı oldu.

Ülkesinin bazı dış etkenler tarafından istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Osmani, kuzey bölgesinde son haftalarda artan gerginliğe doğrudan değinmedi.

"Kosova sizin de eviniz"

Osmani, isim vermeden Kosova'da yaşayan Sırplara da seslenerek şöyle dedi:

Kosova sizin de eviniz. Sizin korunmuş, kucaklanmış, eşit ve sesini duyurmuş hissetmeniz için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız.

"İyi komşuluk ilişkileri istiyoruz"

Komşularıyla bölgesel iş birliği yapmak istediklerini kaydeden Osmani, sürdürülebilir, adil barış, istikrar, egemenliklerine ve toprak bütünlüğüne saygı ile iyi komşuluk ilişkileri istediklerini vurguladı.

Osmani, bu kapsamda Avrupa'dan destek beklediklerini, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO hedefinden vazgeçmeyeceğini, AB değerlerine ve ruhuna sahip olduklarını söyledi.