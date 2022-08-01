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    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi

    Kosova Hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediği açıklandı.
    • 01.08.2022 - 02:16
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    Kosova hükümetinden yapılan açıklamada, yarın hayata geçirilmesi planlanan Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğun 1 Eylül'e kadar ertelediği ifade edildi.

    Eylemlerden Sırp hükümeti sorumlu tutuldu

    Hükümetin, Kosovalı Sırpların bu akşam sınır geçişlerini kapatma eylemini kınadığına işaret edilen açıklamada, bunların Sırbistan'ın başkenti Belgrad tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.

    Kosova'da siren sesleri duyuldu - VİDEO

    Sırbistan-Kosova gerginliği

    AA'nın haberine göre; Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bu akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

    Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi #1

    Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı

    Bu arada, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.

    Avrupa Birliğinin (AB) ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

    Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, bu akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğradı.

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi #2

    Geçen yıl da gerginlik yaşandı

    Kosova'nın 20 Eylül'de Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesiyle başlayan gerginliğin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğunda sağlanan anlaşma çerçevesinde Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına gönderilen birlikler geri çekilirken, bölgeye NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) devriyeleri konuşlandı.

    Sınır kapıları açıldı

    Kasım ayında Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yolu kapatan Kosovalı Sırplar da kurdukları barikatları kaldırırken, Kosovalı Sırpların, üzerinde "Sırp Belediye Birliğine Hoş Geldiniz" yazılı son kamyonu çekmek istememesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

    Kosovalı Sırpların son kamyonu da çekmesiyle sınır kapılarındaki hareketlilik sona erdi.

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi #3

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi #4


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