Kosova Parlamentosu'nda iktidar ve muhalefet vekilleri birbirine girdi Kosova Parlamentosu’nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken korumaların müdahalesi kavganın ateşini söndürmedi. Meclis başkanı ortamın sakinleşmesi için polis çağırdı.

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İHA

Her demokratik ülkede şiddetli tartışmalar yaşansa da bazı parlamentolarda bu tartışmanın dozu kaçabiliyor.

Kosova Parlamentosu’nun da bugünkü Genel Kurul oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında şiddetli bir kavga çıktı.

Vetevendosje Parlamento Grup Başkanı Mimoza Kusari Lila ve Sırp Listesi Parlamento Grup Başkanı Slavko Simiç arasında gerçekleşen gizli görüşmelerin ses kaydının ortaya çıkmasının ardından gergin başlayan meclis oturumunda Başbakan Albin Kurti söz aldı.

Başbakan konuyla ilgili konuşurken Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Ganimete Musliu, kürsüde Sırpça merhaba anlamında gelen “Zdravo” tabelasının üzerine Kurti’nin fotoğrafını bıraktı.

Başbakan'a su fırlattı

Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi’nin ise fotoğrafı alıp yırtmasının ardından muhalefet milletvekili Mergim Lushtaku, Başbakan Kurti’ye su fırlattı.

Olayı engellemeye çalışan Maliye Bakanı Hekuran Murati ise yumrukların hedefi oldu.

Korumaların müdahalesi yetmedi

Kavganın ortasında kalan Başbakan Kurti, korumaların yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılırken Meclis Başkanı Glauk Konjufca, ortamın sakinleşmemesi üzerine polis çağırdı.