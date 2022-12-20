Kosova: Rusya, Sırbistan'daki gerilimi alevlendiriyor

Sırbistan ile karşı karşıya gelen ülkenin Başbakanı Kurti, "Hukuksuzluğa sonsuza dek izin veremeyiz" dedi. Kurti, Rusya'nın Ukrayna'da yenildiğini ve şimdi de Balkanlara yayılmaya çalıştığını söyledi.

Kosova ile Sırbistan arasında ülkenin kuzeyindeki gerilim tırmanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kosova, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını duyurdu.

Sırpların yeni barikat kurduğu belirtilirken, serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Kosova, Rusya'yı suçladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile yaşadıkları gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Tansiyonun yükselmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Kurti, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın sekteye uğraması nedeniyle ülkesi ile Sırbistan arasındaki gerilimi tırmandırmaya çalıştığı konusunda uyardı.

NATO birliklerine karşı koyma tehdidi

Rus paralı askerler olarak bilinen Wagner grubu ile bağlantılı Sırp milliyetçi örgütü Narodne Patrole'ün üyelerinden oluşan grup, pazar günü Sırbistan-Kosova sınırının Sırp tarafında toplanarak NATO birliklerine karşı koyma tehdidinde bulunmuştu.

Şiddetli çatışmaların artması riskiyle birlikte, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler kararı uyarınca, Sırp topluluklarını koruma gereğini öne sürerek NATO'dan bin polis ve ordu personeli gönderme izni isteme hakkını kullandı.

Başbakan Kurti: Putin'in lehine gelişmesinden endişeliyim

Guardian'ın haberine göre, Sırbistan'ın 1999'da sona eren Kosova savaşından bu yana ortaya attığı ilk talebinin reddedilmesi bekleniyor, ancak bunun tek taraflı bir konuşlandırma kararına yönelik ilk adım olabileceği endişesi yaşanıyor.

Başbakan Kurti, Rus ve Sırp güçlerinin 2021'de 104 ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesiyle gergin durumun Vladimir Putin'in lehine gelişmesinden endişeli olduğunu söyledi.

Kurti, barikatları 2008 yılından bu yana Sırbistan'dan bağımsız olan ülkeyi bölme yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

"Hukuksuzluğa sonsuza kadar izin veremeyiz"

"Endişemiz, bu barikatların kaldırılmasının can kayıplarını önleyemeyeceğidir." diyen Kurti, şunları aktardı:

"Bu nedenle, istikrarsızlığın olmayacağından ve göreli barış ve güvenliğin sağlanacağından emin olmak için mümkün olduğunca dikkatli olmak istiyoruz. Ancak bu hukuksuzluk ve anayasa ihlaline sonsuza kadar izin veremeyiz. Bu bitmeli, ne kadar çabuk olursa o kadar iyi.

"Rusya Ukrayna'da ağır yaralandı, yayılmak istiyor"

AB ve ABD, barikatların kaldırılması konusunda hemfikir. Ancak bunun Belgrad tarafından nasıl kullanılabileceğinden ve suistimal edilebileceğinden de endişe ediyorlar.

Batılı ortaklarımızın ve dostlarımızın endişesinin Belgrad'ın Moskova ile olan bağları olduğunu düşünüyorum. Rusya, işgali ve saldırganlığından sonra Ukrayna'da ağır yaralandı, yayılmakla ilgileniyorlar."